Son 1 ayda uyuşturucu ticaretinden 28 kişi tutuklandı

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de Emniyet Müdürlüğü'nün narkotik çalışmalarında, 132 olayda 239 kişiye yasal işlem yapılırken, 28 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü Basın Protokol Şube Müdürlüğü tarafından son 1 aylık çalışma raporu açıklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan operasyonlarda, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçlarından 132 olayda 239 kişiye yasal işlem yapıldı. Sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 28 kişi tutuklanırken, 11 kişi ise, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Yapılan operasyonlarda 46 gram esrar, 230 gram eroin, 426 gram metamfetamin, 165 gram bonzai, 3,6 gram afyon, 108 uyuşturucu hap ele geçirildi.