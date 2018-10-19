Son 1 ayda 42 kişi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

KAYSERİ, () - EMNİYET Müdürlüğü 15 Eylül -14 Ekim arasında Narkotik Büro Amirliğinin yaptığı çalışmaları kamuoyuna duyurdu. Buna göre Uyuşturucu madde ticareti yapan 42 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda, “Uyuşturucu madde ticareti yapmak”, ” Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak” suçlarından 171 olayda 264 kişiye yasal işlem yapıldı. Haklarında işlem yapılan şüphelilerden 42'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yapılan operasyonlarda, 172,98 gram esrar, 74,70 gram eroin, 920,92 gram metamfetamin, 361,68 gram bonzai, 45 uyuşturucu hap ele geçirildi.