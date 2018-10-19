Son 1 ayda 25 hırsız tutuklandı

KAYSERİ, () - KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 1 aylık dönemde iş yerinden, açıktan ve evden olmak üzere hırsızlık yapan 25 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü tarafından son 1 ay içinde yapılan çalışmalar kamuoyuna açıklandı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı çalışan Cinayet Büro Amirliği ekipleri 2'i kasten öldürme, 1’i silahla kasten yaralama, 1’i 6136 SKM olayı olmak üzere işlem yapılan 4 olayda gözaltına alınan 8 kişiden 2’si tutuklandı. Olaylarda 3 tabanca, 3 av tüfeği ele geçirildi.

Gasp Büro Amirliği tarafından yapılan operasyonlarda ise 3’ü yağma, 2’si tehdit, 1’i görevi yaptırmamak için direnme olayı olmak üzere işlem yapılan 6 olayda yakalanarak adliyeye gönderilen 14 kişiden 3’ü tutuklandı. Ahlak Bürosunca , 1 aylık dönemde 1’i kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 4’ü fuhşa teşvik aracılık veya zorlama, 4’ü kumar oynanması için yer ve imkân sağlama olmak üzere 9 olaya adli işlem, ayrıca 17 fuhuş olayına ise idari işlem yapıldı. Adli işlem yapılan olaylardan 9 kişi, idari işlem yapılan olaylardan 36 kişi yakalandı. Yakalanan 2 kişi tutuklandı. Öte yandan fuhuş yapıldığı belirlenen 11 ev komisyonca kapatıldı. Hırsızlık Büro Amirliğince, yine aynı dönemde 17’si ikametten hırsızlık, 35’i işyerinden ve kurumdan hırsızlık, 7’si otodan hırsızlık, 6’sı açıktan hırsızlık olayı, 1’i resmi belgede sahtecilik olmak üzere işlem yapılan 68 olayda yakalanan 70 kişiden 25’i tutuklandı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği: 14’ü oto hırsızlığı, 29 ’u motosiklet hırsızlığı olmak üzere toplam 43 olay meydana geldi. Çalıntı 14 otomobil ve 17 motosiklet bulunarak sahiplerine teslim edildi. Olaylarla ilgili yakalanan 26 kişiden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ise yaptığı çalışmada haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 565 kişiyi yakalayıp, mahkemelere teslim etti. Bunlardan 196'sı tutuklandı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmada 9’u dolandırıcılık, 1’i yankesicilik olayı olmak üzere işlem yapılan 10 olayda yakalanan 16 kişiden 5’i tutuklandı.