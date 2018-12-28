Somalili hasta Isparta'da sağlığına kavuştu

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - SOMALİLİ Jeylani Nureni Hajı Bakar, kalp rahatsızlığı nedeniyle başvurduğu Isparta Şehir Hastanesi'nde yapılan mitral kapak ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Somali'de yaşayan Jeylani Nureni Hajı Bakar, kalp rahatsızlığı nedeniyle ülkesindeki Türk Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerinde mitral kapak yetmezliği teşhisi koyulan Bakar, referans hastane olarak Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanım Ahmet Rıfkı Cora ve Kadir Burhan Karadem tarafından yapılan tetkikler sonucunda Bakar'a mitral kapak ameliyatı yapıldı. Başarılı geçen operasyonla sağlığına kavuşan Bakar, operasyonu yapan hekimlere, ekibe ve servisteki görevlilere teşekkür etti.

KALPLİ YASTIĞA SARILDI

Başarılı geçen mitral kapak ameliyatı sonrasında tüm hastalara kalp şeklinde yastık veriliyor. Ameliyat sırasında göğüs kemiği kesilen hastanın, öksürürken göğsüne yastığı tutması gerekiyor. Öksürürken rahatsızlık duymaması için Bakar'a da kalpli yastık verildi. Yastığa sarılan Jeylani Nureni Hajı Bakar, kendisini ziyaret eden doktorlara teşekkür etti.

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