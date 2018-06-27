Solunum Okulu projesi tamamlandı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA Süleyman Demirel Üniversitesi'nde (SDÜ) 'Solunum Okulu (Sigara ve KOAH)' başlıklı TÜBİTAK 4004- Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi tamamlandı.

SDÜ Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Saygın ile Göğüs Hastalıkları ABD öğretim üyesi Doç. Dr. Önder Öztürk tarafından toplumun sigara alışkanlığını azaltmaya yönelik öncelikle öğretmenlerin sigara ve ilişkili hastalıklar hakkında farkındalık düzeylerinin artırılmasını amaçlayan Solunum Okulu (Sigara ve KOAH) başlıklı TUBİTAK 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi sona erdi.

Projede, öğretmenlerin toplum ve çocuklar tarafından rol model olarak görülmesi, çocuklardan topluma ulaşmanın daha kolay olması nedeniyle ortaokul ve lise öğretmenleri hedef kitle olarak tercih edildi. Tıp Fakültesi Mesleki Beceri Laboratuvarı'nda gerçekleştirilen proje kapsamında pek çok aktivite ve sunum yapıldı. Sigara kullanımının insan organizması üzerindeki etkileri tartışılan projeyle Isparta Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı devlet okullarında görev yapan 233 öğretmen eğitime alındı ve katılım belgesi verildi.

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