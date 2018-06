Soli Güneş Festivali'ne doğru

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN'de Mezitli Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 'Soli Güneş Festivali' bu yıl 29 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. Festival kapsamında; Duman, Fazıl Say ve Seranad Bağcan ile Selda Bağcan müzikseverlerle buluşacak.

Alternatif enerji kaynaklarına dikkat çekmek amacıyla bu yıl 8'incisi düzenlenecek olan festivalin tanıtım toplantısı, Soli Pompeipolis Sütunlu Cadde'de gerçekleştirildi. Güneş enerjisinin önemine dikkat çeken Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Yılın 325 günü güneşli olan yöremizde, güneşin önemini vurgulamak üzere her yıl Güneş Festivali düzenliyoruz. 3 bin yıla yakın bir tarihi olan Mezitli'nin geçmişteki adının Soli olması, Mezitli'nin güneş kenti olduğunu vurgulamaktadır. Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlası'na (GEPA) göre Türkiye, 2.737 saat yıllık toplam güneşlenme süresi ve 1.527 kilowatt saat yıllık ortalama güneş enerjisi miktarı ile güneş enerjisinden daha verimli yararlanabilecek bir konuma sahip. Şebekeye bağlı güneş enerjisi üretiminin toplam tüketime olan katkısı sadece yüzde 2,5 düzeyindedir" dedi.

Türkiye'deki güneş enerjisi yerine nükleer kullanımının yanlış bir tercih olduğunu vurgulayan Tarhan, "Önümüzdeki süreçte bir yandan Soli Pompeipolis Antik Liman ve çevresinin turizme açılması yönünde çalışırken, diğer yandan güneş enerjisinin kullanımına yönelik çabalarımız devam edecektir" diye konuştu.

Festivalin 29 Haziran Cuma günü çeşitli etkinliklerle başlayacağını belirten Tarhan, şunları söyledi:

"Saat 15.00'de proje pazarı ve kermes alanının açılışı yapılacak. Yine her sene olduğu gibi festival alanında çeşitli stantlar kurularak, güneş enerjisi firmaları ve yenilenebilir enerji sistemleri üzerine projeler de bu stantlarda yer alacaktır. Festivallerin geleneksel bir ritüeli olan sanatçı olgusu ise 29 Haziran günü ağırlıkla gençlerin ilgi duyduğu Duman Grubu'nun konseri ile başlayacak. 30 Haziran akşamı, Fazıl Say ve Seranad Bağcan sahne alacak, Pazar akşamı ise Selda Bağcan bizlerle beraber olacak. Festivalin 28 Haziran Perşembe günü saat 19.00'da da Mezitli Belediyesi önünden başlayacak bir festival korteji de düzenleyeceğiz."

Tanıtım toplantısı müzik dinletisinin ardından sona erdi.



