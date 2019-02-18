Sol kesimin aday çıkarmadığını belirtip, bağımsız aday oldu

İZMİR'de 24 Haziran genel seçimlerinde HDP'den İzmir milletvekili olarak listeye yazılan, ancak seçilemeyen Afrika kökenli Yalçın Yanık, 31 Mart yerel seçimlerinde bağımsız olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı. Yanık, sol kesimin belediye başkan adayı çıkarmadığını, bundan dolayı böyle bir karar aldığını söyledi. Yanık, başka bir adayın çıkması halinde, onun lehine geri çekileceğini de belirtti.

Afrika kökenli olan ve işçi haklarına yönelik sürdürdüğü çalışmalardan dolayı 'İzmirli Mandela' olarak adlandırılan deri işçisi Yalçın Yanık, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu duyurdu. 24 Haziran'da yapılan milletvekilliği seçimlerinde HDP'den aday gösterilen, ancak seçilemeyen Yalçın Yanık, bu kez bağımsız aday olarak yarışa katıldığını belirtti. Aynı zamanda Deri Tekstil-Kundura İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı da olan Yanık, "Sol kanat, bu seçimlerde aday çıkarmadı. Ben de Cumhur İttifakı'nın karşısında politik bir duruş sergilemek adına aday olma kararı aldım. Ezilenler, sömürülenler, işçinin yanında duranlar, yan yana gelerek Cumhur İttifakı'na karşı birleşmeli. Bu görevi üstlenen olmadığı için ben aday oldum. Ama eğer bir başka arkadaşım çıkar da aday olursa, onun lehine çekilirim" diye konuştu.

HEM İKTİDARI HEM DE MUHALEFETİ ELEŞTİRDİ

Türkiye'de başka hiçbir seçenek yokmuş gibi iki bloğun seçmene sunulduğunu öne süren Yanık, şöyle dedi:

"Bizi bu iki seçenek arasında tercih yapmaya zorluyorlar. Ölümü gösterip sıtmaya razı etmek için bizleri yok saydılar. İşçilerin, emekçilerin, Kürtlerin, yoksulların bütün ezilenlerin bağımsız adayı olarak karşınızdayım. Kürtlerin demokratik hak ve özgürlüklerini savunan, başta İZBAN işçisi olmak üzere mücadeleci tüm işçilerin yanında saf tutan bir adayım. Ezilenlerin sesi olmak istiyorum."

Hem iktidarı hem de CHP'yi eleştiren Yanık, "Halk muhalefetini CHP'den kurtarmadığımız sürece, bir adım ileriye gitmemiz mümkün değil. İşçilerin, emekçilerin, Kürtlerin bu iki seçenekten başka bir alternatifi olduğunu göstermek için buradayım. Herkesi bizimle dayanışmaya davet ediyorum" dedi.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()

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