Sokullu Caddesi 2 gün trafiğe kapalı

ANTALYA, () - ASAT'ın yağmur suyu çalışmaları nedeniyle Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi Sokullu Caddesi'nin doğusu 18-20 Ekim tarihleri arasında trafiğe kapatılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, UKOME Genel Kurul kararına istinaden Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi Sokullu Caddesi'nin batı aksının Vatan Bulvarı ile 620 Sokak arasında kalan kısmı, yağmur suyu inşaat çalışmaları nedeniyle 18 Ekim- 20 Ekim 2018 tarihleri arasında trafiğe kapatılacak. Sürücüler alternatif güzergah olarak 625 Sokak-Tonguç Caddesi-Eski Şarampol Caddesi güzergahlarını kullanacak.

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