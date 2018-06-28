Söke'yi tanıtan sinema filmi 'Hadi Ya' vizyonda

AYDIN'ın Söke ilçesini tanıtan sinema filmi 'Hadi Ya', kentteki bir AVM'de vizyona girdi.

Yönetmenliğini Selami Taner'in yaptığı Cesur Doğan, Mehtap Yılmaz ve Senem Kuyucuoğlu'nun oynadığı 'Hadi Ya' filmi, Söke'de bir AVM'de izleyiciyle buluştu. Söke'nin tarihi ve kültürel güzellikleri üzerine çekilen sinema filminin ilçenin tanıtımına katkı sağlaması bekleniyor.

Sinema filminin çekimlerini 21 günde tamamladıklarını ifade eden Yönetmen Taner, "Söke'ye ait ilk kez bir sinema filmi çekimlerini tamamladık ve ilk gösterimi de bir AVM'de gösterime sunuldu. Sökelilerin büyük beğenisini topladı. Film tamamen ilçenin tarihi ve kültürel güzellikleri üzerinde durularak çekimleri yapıldı. Bunda tabi ki Söke Belediyesi'nin ve Sökelilerin çok büyük katkıları ve destekleri oldu" dedi.

Filmin senarist ve oyuncusu Cesur Doğan "Çekimlerimizi Söke'de gerçekleştirdik. Sinema izleyicisine keyifli bir film sunmayı ve Söke'nin tanıtımında katkı da bulunmayı hedefledik" dedi.

Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

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