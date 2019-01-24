Söke CHP'de 36 istifa daha

Burhan CEYHAN/AYDIN, ()- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Söke İlçe Örgütü'nde eski kadın kolları başkanı Sibel Işık'ın da aralarında bulunduğu 36 üye, partiden istifa ettiklerini açıkladı. İstifa eden üyelerden Mehmet Şahin Işık, "CHP tüm değerlerinden uzaklaştırılarak Özlem Çerçioğlu Partisi haline geldi" eleştirisinde bulundu.

21 Ocak Pazartesi günü 26 üyenin istifa ettiği Söke CHP'den bugün de 36 üye istifa etti. İstifa dilekçelerini ilçe seçim kuruluna veren 36 üye adına basın açıklaması yapan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu hedef alan Mehmet Şahin Işık, "Bizler genç, yaşlı, kadın, erkek, işçi, köylü, memur, öğrenci ve esnaf olarak CHP'ye gönül verdik. Gönülden sevdiğimiz seçimlerde bir oy daha fazla alabilmek için gece, gündüz, dağ tepe demeden çalıştığımız, il ilçe yönetimlerinde, kadın ve gençlik kollarında başkanlık, yöneticilik mahallelerde mahalle sorumluluğu, delegelik yaptığımız kısacası her biriminde görev alıp emek harcadık. Yeri geldiğinde ailemizden, işimizden, maddi olanaklarımızdan fedakarlıklar yaparak, partimizin bugüne gelmesinde küçükte olsa pay sahibi olduk. CHP'deki tüm görevlerimizden bugün itibari ile istifa ediyoruz. CHP emek partisiydi. CHP ezilenlerin, sömürülenlerin partisiydi. CHP halkın partisiydi. Ancak gelinen aşamada Aydın ve ilçelerinde CHP tüm bu değerlerinden uzaklaştırılarak Özlem Çerçioğlu Partisi haline getirilmeye çalışılmaktadır" dedi.

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