Sokaktaki tartışmada motosikleti ateşe verdiler

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, iddiaya göre bir grup kendi aralarında tartışırken, motosikleti ateşe verdi.

Olay akşam saatlerinde, Körfez Hacı Osman Mahallesi Mor Lale Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir grup arasında tartışma çıktı. Daha sonra bir kişi motosikleti tekmeleyerek, ateşe verdi. Kendi aralarında tartışanlar daha sonra olay yerinden ayrıldı. Olay yerine gelen polis, plakası bulunmayan motosikletle ilgili incelemede bulunarak, görgü şahitlerinin ifadelerini aldı.