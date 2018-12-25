Sokakta türkü söyleyen genç, sosyal medyada ilgi odağı oldu

Sinan HARMANCI/AMASYA,() - AMASYA’da, sokaklarda şarkı söyleyerek kazandığı parayla gitar alan Doğukan Çimen (20) tesadüfen katıldığı ses yarışmasında bir anda sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Amasya'da oturan Doğukan Çimen, 10 yıldır sokaklarda gitar çalarak hayatını kazanmaya çalışıyor. 6 aylıkken anne ve babasının ayrılması sonrasında babaannesi ve dedesi tarafından bakılan Çimen, sokaklarda şarkı söyleyerek biriktirdiği para ile kendisine gitar satın aldı. Maddi imkansızlıklardan dolayı kursa gidemeyen ve kendi imkanlarıyla enstrüman çalmayı öğrenen Çimen, bir süre önce bazı restoranlarda sahne almaya başladı. Sokakta yürürken tesadüfen gördüğü kalabalığı merak edip ses yarışmasına başvuran daha sonra gösterdiği performansla elemeleri geçen Çimen'in seslendirdiği şarkı sosyal medyada ilgi gördü. Çimen'in tek hayali ilerde rock star olabilmek olduğunu söyledi.

Doğukan Çimen, "Zorlukları aşabilmek için kendimi müziğe adadım. Müzik benim her şeyim. Kendimi ilk başta duşta şarkı söylerken keşfettim. Sokaklarda şarkı söyleyerek biriktirdiğim para ile kendime bir gitar satın aldım. Maddi sıkıntılardan dolayı kursa gidemedim. Gitar çalmayı kendi imkanlarımla öğrendim. Sokaklarda yıllarca şarkı söyleyerek kendimi geliştirdim. Daha sonra mekanlarda çalmaya başladım. İzmir’de sahneye giderken, otelin önünden geçerken bir kalabalık gördüm. Burada ne oluyor diye sorduğumda yarışma var dediler. Bende şansımı deneyim dedim. Ve seçildim, mutluyum” dedi.

Çimen, “Müzik hayatımda para hiçbir zaman önceliğim olmadı. Önceliğim müzik hayatımda ilerleyip Türkiye’nin ve Dünya’nın tanıdığı bir rock star olabilmek” diye konuştu.