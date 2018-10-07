Sokakta kalan aileye AK Partili Başkan sahip çıktı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, ()-KIRIKKALE'de 6 gün önce çıkan yangında evleri ve araçları kullanılmaz hale gelen ve sokakta yaşayan 7 kişilik Yıldız ailesine, AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen sahip çıktı.

Kırıkkale'de 6 gün önce Selim Özer Mahallesi'nde bulunan Murat Yıldız'a (49) ait tek katlı ahşap evde elektrik kontağından yangın çıktı. Çıkan yangın, Murat Yıldız'ın hurda ve kâğıt toplayarak geçimini sağladığı minibüse de sıçradı. Yangında ev ve minibüs kullanılmaz hale geldi. Yangın sonrası Murat Yıldız, eşi ve 2'si engelli 5 çocuğuyla sokakta kaldı. 6 gündür sokakta yaşama mücadelesi veren aile, gece ateş yakarak ısınmaya çalışıyordu.

Yaşanan olaydan haberdar olan AK Parti İl Başkanı Nuğ Dağdelen, aileyi ziyaret etti. Kentte ilgili birimleri arayarak yaşanan durum hakkında bilgi veren Dağdelen, sokakta yaşayan aileyi konaklamaları için bir otele yerleştirdi. Otele yerleşen Yıldız ailesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve İl Başkanı Nuh Dağdelen’e teşekkür etti.

Yıldız ailesinin çok büyük bir facia atlattığını söyleyen Başkan Dağdelen, "Evlerinde büyük bir yangın çıktı. Allah’ın lütfuyla ailenin hiçbir ferdi, çok büyük bir hasar almadan yaralanmadan yangın felaketinden kurtuldu. Sadece Murat Yıldızın üzerinde bazı yanıklar var. Bir vesileyle bize ulaşıldı. Buraya gelip ailemizi ziyaret etme fırsatımız oldu. Yetkililerle görüştük. Sayın Valimiz ile görüştük. Yıldız ailemizi otele yerleştirdik. Daha sonra gerek AFAD'tan gerekse Sosyal Yardımlaşma Vakfından girişimlerimiz olacak. Ailemizin evinin tamiri noktasında biz ve hayırsever vatandaşlarımız ile birlikte yapacağız. Onların tekrardan kendi yuvalarında barınır hale getirmeyi arzı ediyoruz. Biz AK Parti İl Teşkilatı olarak vatandaşlarımız ile her daim birlikteyiz. Onların sıkıntılarında da mutluluklarında da beraberiz. İnşallah en kısa zaman içerisinde de devletimizin güçlü desteği ile bu ailemizin tekrardan yuvalarında huzur içerisinde yaşamalarını arzu ediyoruz" dedi.

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