Sokakta doğum günü partisi

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - TARİHİ Kaleiçi'ndeki tarihi konakları rölyef çalışmasıyla tuvallerinde yaşatan sanatçı Şeyma Candan için, tarihi yapılarak arasında doğum günü partisi düzenlendi.

Sanatçı Şeyma Candan için Kaleiçi'nde bir meyhanede düzenlenen doğum günü partisine sinema ve tiyatro sanatçısı Murat Ercanlı, resim, rölyef, seramik, heykel sanatçıları ve yakın aile dostlarının ilgisi büyük oldu. Kapalı mekâna sığmayan konuklar sokağa taştı, fasıl eşliğinde dans edip, çiftetelli oynayarak eğlendi.

Şeyma Candan, yaşını soranlara "Benim gönlüm çok genç. Her yaşın ayrı bir güzelliği var. Bu güzellikleri doyasıya mutlu bir şekilde yaşıyorum" yanıtını vererek yaşını söylemedi. Pastanın üzerindeki mumları "İyi ki doğdun Şeyma" temposu eşliğinde üfleyerek söndüren Candan, pastayı da eşi Uğur Candan'la keserek konuklarına elleriyle ikram etti.

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