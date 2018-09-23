Sokak oyunları finali yapıldı

KAYSERİ, () - KOCASİNAN Belediyesi, yaz ayı süresince gerçekleştirdiği sokak oyunları şenliğinin finalini Ziyagökalp Mahallesi’nde yaptı.

‘Çocuk gülerse dünya güler’ anlayışıyla gece gündüz demeden çalışan ve yaptığı hizmetlerden dolayı 7’den 70’e herkesin kalbini kazanan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Yaz boyunca Sokak Oyunları Şenliğimizle mahalle mahalle gezdik. Bundan sonra da çocuklarımız mutlu olsun diye düzenlediğimiz etkinliğimizi sonbahar ve kış mevsiminde okullarda devam ettirerek, çocuklarımızın yüzlerini güldürmeye devam edeceğiz. 7’den 70'e herkesin Belediyesi ve Belediye Başkanı olma yaklaşımı içerisinde yoğun gayret gösteriyoruz. Farklı ve yeni projelerle Kocasinan’ın çehresini değiştirmek için gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Yaptığımız etkinliklerle hem çocuklarımızın hem de ailelerimizin yüzü gülüyor. Yapmış olduğumuz bütün projeler geleceğimizin teminatı evlatlarımız içindir. Bütün gayretimiz; çocuklarımızın daha iyi bir Kocasinan ve daha güzel bir Kayseri’de yaşamaları içindir” ifadelerini kullandı.

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