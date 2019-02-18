Sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı

Serkan BARIŞ/ÇORUM,()-ÇORUM’da çıkan silahlı kavgada Mustafa K. (23), bacağından vurularak yaralandı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Eti 7'inci Sokak'ta meydana geldi. Mustafa K., iddiaya göre sokakta karşılaştığı kimliği belirsiz kişilerle henüz bilinmeyen nedenden ötürü tartıştı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda, kimliği belirsiz kişi, belinden çıkardığı silahını ateşledi. Silahtan çıkan kurşunun bacağına isabet ettiği Mustafa K. yaralandı. Mustafa K., çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerinde gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mustafa K.'nın, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis ekipleri, silahı ateşleyen ve olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.