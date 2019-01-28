Sokak köpekleri Şefkat Merkezi'ne yerleştirildi

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde sokak köpekleri, belediye bünyesindeki Şefkat Köpek Toplama Merkezi'ne yerleştirildi.

Bismil İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ilçe merkezinde sahipsiz sokak köpeklerini toplayıp belediye bünyesindeki Şefkat Köpek Toplama Merkezi'ne götürüldü. Sokaktaki köpekleri toplamak için bir ekip oluşturduklarını anlatan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Remi Çekiç, "Sokak hayvanlarına zarar vermeden kontrol altına alıyoruz. Yemek ve su ihtiyacını karşıladıktan sonra özel olarak dizayn ettiğimiz araçla, Bismil Belediyesi Şefkat Köpek Toplama Merkezi'ne yerleştiriyoruz. Burada veterinerler tarafından köpeklerin kuduz aşıları, tedavileri, bakım ve temizlikleri yapılıyor. Barınakta hayvanlara süt, ekmek karışımı mama gibi gıdalarla veriliyor" dedi.

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