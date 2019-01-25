Sokak köpekleri, fırtınadan battaniyeyle korundu

Berkay KUNT/ANTALYA, () - ANTALYA'da dün etkili sağanak ve fırtınadan korunmaya çalışan sokak köpekleri, Muratpaşa Belediyesi'nin girişine ve saçak altına sığındı. Sokak köpeklerini o halde gören vatandaşlar ve belediye çalışanları, getirdikleri battaniyelerle sokak canlarını ısıttı.

Antalya'da etkili olan sağanak ve fırtınadan sokak hayvanları da etkilendi. Kent merkezinde saatteki hızı 100,5 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle hareket edemeyen ve üşüyen köpekler, Muratpaşa ilçesindeki belediye binasına sığındı. Araç trafiğinin zaman zaman güçlükle ilerlediği kentte, sokağa çıkan vatandaşlar yağıştan etkilenmemek için kapalı alanlara girerek korunmaya çalıştı. Sokak köpekleri ise sağanak ve fırtınadan korunmak için binaların girişleri ve merdiven altlarına girdi. Muratpaşa Belediyesi binasının girişi de köpeklerin sığınağı oldu. Belediyenin giriş kapısı önündeki paspasa yatan köpekler, vatandaşların ve belediye çalışanlarının getirdiği battaniyelerle fırtınadan korundu.

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