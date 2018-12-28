Sokak hayvanlarının beslenmesine öğrenciler katkı verdi

YALOVA Paşakent Mahallesi’nde etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek sıkıntısı çeken sokak hayvanlarının hayatta kalma mücadelesine Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü katkıda bulundu. Ekiplerin çalışmasına Kardelen İlk ve Ortaokulu öğrencileri de katılarak sokak hayvanlarının beslenmesine yardımcı oldu.

Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından rutin olarak gerçekleştirilen sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik çalışmalar kar yağışının etkili olduğu Paşakent Mahallesi’nde gerçekleşti. Ekiplerin çalışmasına Kardelen İlk ve Ortaokulu öğrencileri de katılarak sokak hayvanlarının beslenmesine yardımcı oldu. Besleme çalışmalarını belli periyotlar olarak gerçekleştirdiklerini belirten Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, “Kent merkezimizde sokak hayvanlarının barınmalarına yönelik yapmış olduğumuz çalışmaların yanı sıra besleme çalışmalarını da rutin olarak gerçekleştiriyoruz. Havaların soğumasıyla birlikte bu yöndeki çalışmalarımızı kar yağışının etkili olduğu Paşakent Mahallesi’nde yoğunlaştırdık. Burada yaşayan can dostlarımıza günlük yaşamlarında ihtiyaç duydukları yiyeceklerini bırakıyoruz. Ayrıca bu besleme çalışmalarında bize yardımcı olan Kardelen İlk ve Ortaokulu öğrencilerine teşekkür ederiz” dedi.



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