Sokak hayvanlarına yardım için kermes düzenlendi

ADANA,()- Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Dr. M. Feyyaz Etiz Anadolu Lisesi arasında imzalanan İşbirliği Protokolü gereği sokak hayvanlarına ve barınaktaki hayvanlara yardım amacıyla kermes düzenlendi.

ÇÜ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenen kermese Dr. M. Feyyaz Etiz Anadolu Lisesi Hayvanları Sevme ve Koruma Kulübü öğrencilerinin yanı sıra Çukurova Üniversitesi’nin akademik ve idari personelleri ile öğrenciler destek verdi.

Kermesten sonra de elde edilen geliri teslim etmek üzere Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Neslihan Boyan, Dr. M. Feyyaz Etiz Anadolu Lisesi yönetimi, Hayvanları Sevme ve Koruma Kulübü Öğretmenleri ile öğrencileri, Çukurova Belediyesi Veteriner İşleri Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkez Müdürlüğünü ziyaret etti. Karşılıklı bilgi alışverişinin ardından kermesten elde edilen gelir ile alınan kedi ve köpek maması müdüriyete teslim edildi.

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