Sokak hayvanlarına çipli takip

Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE Belediyesi Hayvan Barınağı'nda sokak hayvanlarına takılan çipler sayesinde, hayvana yapılan işlemler hakkında bilgi sahibi olunabilinecek.

Niğde Belediyesi, hayvanları korumak ve onların daha iyi bir hayat sürmesini sağlamak için başlattığı çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.

Niğde Belediyesi Veteriner Müdürü Tunç Bilgin’in yaptığı açıklamada, “Hayvan barınağına giren her sokak hayvanına Orman şube müdürlükleri tarafından verilen ve deri altına yerleştirilen çiplerle kendilerine ait bir kimlik numaraları oluyor. Bu da kısırlaştırılmış, aşıları ve tedavileri yapılmış, insanlarla beraber yaşarken insana ve çevre sağlığına zarar vermeyecek bir hayvandır anlamına geliyor. Çip takılan ancak kulak küpesi ileriki hayatında düşen hayvanları bu elektromanyetik okuyucu sayesinde eğer vücudunda Çip varsa ne işlem yapıldığını ve belediye sınırlarına ait olup olmadığını biliyoruz. Şu ana kadar Niğde Belediyesi olarak 2015’ten bu yana 3146 sokak hayvanını kısırlaştırıp, kimlik numarası belirleyerek alındıkları ortamlarına bıraktık” dedi.

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