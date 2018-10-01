Sokak hayvanları muayene edilip tedavi uygulandı

BOLU Hayvanları Koruma Derneği(BOLHAYKO) ve bir veteriner hekim tarafından sokak hayvanları tek tek muayene edilip mama verildi.

BOLHAYKO'nun sokak hayvanlarına yönelik projeleri kapsamında, klinik sahibi veteriner hekim Murat Kubilay derneğe giderek sokak hayvanlarını muayene etmek istediğini söyledi. Kubilay'ın teklifi üzerine BOLHAYKO üyeleri ve veteriner hekim Murat Kubilay, İzzet Baysal Mahallesi'nde yaklaşık 20 kedinin iç-dış parazit tedavilerini yaparak muayeneden geçirdi. Grup, daha sonra sokak kedilerini besleyen ailelere mama hediye etti.

Veteriner Hekim Murat Kubilay, "BOLHAYKO ile yürütmüş olduğumuz bir çalışma. Sokak hayvanlarına gerekli parazit müdahalelerini gerçekleştirdik. Belediyemizin de çeşitli çalışmaları var. Biz de elimizden geldiğince veteriner hekimlik olarak elimizden geleni yaptık." dedi.

Bolu Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Melek Ünal ise, "Bolu Hayvanları Koruma Derneği olarak farklı çalışmalar yürütüyoruz. Aşılamalar, göz muayeneleri, iç dış parazit gibi. Bu anlamda Bolu Belediyesi de hayvan hastanesiyle her zaman bize destek oluyor. Veteriner hekimlerimiz de bu anlamda destek oluyor. Murat bey çok güzel bir proje başlattı. Onunla beraber ortak yürüttüğümüz bir çalışma. Farklı mahallelerdeki kedilerin göz muayenelerini, iç dış parazitlerini yapıyoruz. Sokak hayvanlarına destek oluyoruz." diye konuştu.