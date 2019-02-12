Sokak hayvanları için "Mutluluk kutusu" projesi

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE'de sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik "Mutluluk Kutusu" projesi hayata geçirildi.

AVA Fikir ve Sanat Evi bünyesinde faaliyet gösteren Portakal Atölye tarafından tasarlanan "Mutluluk Kutusu", Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İl Temsilcisi Ali Laçinbala'ya teslim edildi. AVA Fikir ve Sanat Evi kurucusu mimar Mehmet Bozkurt, sokak hayvanları için tasarlanan "Mutluluk Kutusunda" kedi ve köpek mamaları bulunduğunu söyledi.

Sahipsiz sokak hayvanlarının kış mevsiminde zor şartlar altında hayatta kalma mücadelesi verdiğini belirten Bozkurt, "Her canlının yaşam hakkının kutsallığına inanıyoruz, soğuk havalarda aç kalan sokak hayvanları ya hayatını kaybediyor yâda saldırganlaşarak insanlara ve diğer canlılara zarar verebiliyor" diye konuştu.

Bozkurt, atölyede üretilen eserleri “HAYTAP konseptiyle” alındığı durumda gelirin yüzde 25’inin Hayvan Hakları Federasyonuna aktarılacağını belirtti. HAYTAP İl Temsilcisi Ali Laçinbala ise kuru ve paketlenmiş hayvan mamalarının bulunduğu kutunun bir sanat atölyesi tarafından tasarlanmasının hayvan severler için mutluluk verici olduğunu kaydetti.



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