Sokak hayvanları için bir araya geldiler

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - ANTALYALI sanatçılar, sosyal sorumluluk projesi kapsamında sokak hayvanlarına mama alınması için bir araya geldi.

Antalya Sanatçılar Derneği (ANSAN) üyesi sanatçılar, sokak hayvanlarına destek için ressam Filiz Hancı'nın koordinatörlüğünde bir araya geldi. ANSAN yönetimi, Fikret Otyam Sanat Parkı'nda satış stantları oluşturdu. ANSAN yönetimi, stant ücreti olarak katılımcılardan 15 kiloluk kedi-köpek maması aldı.

Sanatçılar, bir hafta açık kalan stantlarına el emeği, göz nuru sanat eserlerini hem beğeniye hem satışa sundu. Stantlarda takı, dekoratif seramik, heykel, resim, mis sabun, jel mum, bez bebek, çanta, el örgüsü kıyafet tasarımları gibi çalışmalar yer aldı.

Hayvansever ressam Filiz Hancı, parkta kermes şeklinde 15 stant açıldığını belirterek, "Toplanan mamalarla sokak, park ve bahçelerde, orman içinde yaşayan sahipsiz kedi ve köpekleri doyuracağız" dedi.

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