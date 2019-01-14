Soğuk, kalp krizini tetikliyor

ANTALYA, () - MEMORİAL Antalya Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nden Uz. Dr. Nuri Cömert, soğuk havanın kalp sağlığını olumsuz etkilediğini belirterek, "Soğuk, kalp damarlarında büzüşmeye yol açıyor ve kalp krizi soğuklarda 3 kat daha fazla görülüyor" dedi.

Soğuk hava, kalp sağlığını olumsuz etkiliyor. Özellikle kış mevsiminde etkili olan soğuk hava kalp damarlarında büzüşmeye yol açıyor ve kalp krizini tetikliyor. Soğuk nedeniyle kalp krizi 3 kat daha fazla görülüyor. Özellikle yaşlıların, çocukların ve kalp rahatsızlığı olanların soğuk havada daha dikkatli olması gerekiyor. Memorial Antalya Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nden Uz. Dr. Nuri Cömert, soğuk havalarda kalp sağlığı açısından dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

KALP KRİZİ RİSKİ KIŞIN 3 KAT ARTIYOR

Özellikle kış aylarında ve kışın en soğuk olduğu dönemlerde kalp krizi oranında artış görüldüğünü belirten Dr. Nuri Cömert, "Altta yatan bir neden olmasa da soğuk havalar kalp krizine yol açabilmektedir. Kalbin beslenme bozukluğuna bağlı göğüs ağrısı, kalp krizi ve ani ölümlerin görülmesine yol açan soğuk havalarda daha dikkatli olunması gerekmektedir. Ancak her insanın vücudunun soğuk havaya verdiği cevap farklı olabilir. Yaş, fiziki durum, altta yatan kronik hastalıkların sayısı ve derecesi soğuğa karşı verilen tepkiyi etkiler" dedi.

SOĞUKLAR KALBİN İŞ YÜKÜNÜ ARTIRIYOR

Dr. Nuri Cömert, kalbe giden kan miktarının azalmasının vücudu ısıtmak için çalışan kalbin iş yükünü önemli ölçüde artırdığını söyledi. Soğuk havanın kalbe kan taşıyan damarların büzülmesine ve kalbe giden kan miktarının ciddi şekilde azalmasına neden olduğuna işaret eden Dr. Nuri Cömert, "Mevcut vücut sıcaklığını koruyabilmek için daha fazla kan pompalamak zorunda kalan kalp daha fazla oksijene ihtiyaç duyar, ancak büzülen kan damarları bunu iletemez. Bunun sonucunda da kalp kası oksijensiz kalır ve kalp krizine yol açabilir" diye konuştu.

KALP SAĞLIĞI İÇİN DİKKAT EDİLECEKLER

Daha önceden kalp damar veya kapak ameliyatı olanlar, şeker ve KOAH hastaları, yaşlılar, çocukların kalp sağlığını korumak için çeşitli önlemler alması gerektiğine işaret eden Dr. Cömert, önerilerini şöyle sıraladı:

"Yürüyüş için havanın ısınmaya başladığı öğlen saatlerini tercih edin, göğsün ön bölgesine soğuk havanın direk gelmesini engelleyin, ceketinizin önünü sürekli kapalı tutun. Dışarı çıkarken ağız ve boğun bölgesini içine alacak atkı gibi aksesuarlar kullanın, kalın ve yünlü kıyafetler giyin. C vitamini açısından zengin, turunçgiller ağırlıklı bağışıklık sistemini kuvvetlendirecek gıdalar tüketin. Düzenli beslenmeye ve sıvı alımına özen gösterin."

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