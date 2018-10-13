‘Soğanlar Pembeleşinceye Kadar’ tiyatro oyunu tam not aldı

AKSARAY,() - AKSARAY Belediyesinin öncülüğünde Kültür Merkezinde sahnelenen ‘Soğanlar Pembeleşinceye Kadar’ adlı tiyatro oyunu sanatseverlerden tam not aldı.

Aksaray Belediyesi kültür ve sanat etkinliği çerçevesinde izleyici ile buluşan ‘Soğanlar Pembeleşinceye Kadar’ adlı tiyatro oyununa Aksaraylılar yoğun ilgi gösterdi. Kültür Merkezinde gerçekleşen tiyatro oyununu Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı da izledi. Oyunda; aşçı tiplemesi ile yıllarını mutfakta geçiren Ragıp Usta, evlilik yıl dönümünde Ahsen ve Aras çiftine unutulmaz eşsiz yemekler hazırlamak ister. Ve hazırlarken yine evin hizmetlisi Gülsüm’den yardım ister.

Ancak Ahsen ve Aras çiftinin sorunları, Gülsüm’ün evlilik hayalleri, eve sipariş getiren İsmail’in evden ayrılamaması ve Ragıp Usta sırları ile o gece eve gönderilen gizemli kutu ile tiyatro oyunu trajik komik bir sonuçla biter.

Oyun sonunda izleyiciler, tiyatro grubunu ayakta alkışladı. Belediye Başkan Yardımcısı Güven Kemerkaya tiyatro grubuna günün anısına tablo hediye etti.

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