Soğan ithalatında gümrük vergisinin sıfırlanmasına tepki

ANKARA'nın Polatlı ilçesindeki soğan üreticileri, soğandaki gümrük vergisinin Şubat ayı sonuna kadar sıfırlanmasına tepki gösterdi.

Anadolu'nun en önemli soğan üretim merkezlerinden biri olan Ankara'nın Polatlı ilçesinde bazı üreticiler, soğan ithalatında gümrük vergisinin Şubat ayı sonuna kadar sıfırlanmasına tepki gösterdi. İlçe merkezinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası soğan üreticisi Gürkan Dipli, ithal ürün gelecek olmasından dolayı 5 gündür çalışamadıklarını söyledi. Dipli, "Ben Türkiye vatandaşıyım ve vergi veriyorum. Bir arabanın devlete vergisi yaklaşık 5 bin lira. Dışarıdan gelecek olan mal vergisiz geliyor. Ben 4-5 bin lira vergi öderken, diğer adam hiçbir katma değer üretmeden getirecek ve vergisiz malı satacak" dedi.

Az olan ürünün fiyatının yüksek olacağına dikkat çeken Gürkan Dipli, "Seneye ben para kazanamazsam, 200 dönüm ekeceğim yerde 50 dönüm ekeceğim. Üreten insanlara kimse bir şey sormuyor" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×