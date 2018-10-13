Şoförler için kitaplık oluşturuldu

KÜTAHYA'nın Simav ilçesindeki Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda 'Al götür, oku değiştir' adı atında kitaplık oluşturuldu.

Simav Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Yılmaz Avseven (60), Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan kitap kurtlarından derleyip toparladığı 1500'ü aşkın dergi, roman, hikaye türü eserlerin sadece üyelerinin değil, kent sakinlerinin de faydalanmasını istediklerini söyledi. Kampanyanın tanıtımını yapan 14 yıllık Oda Başkanı Avseven, sayıları 350'yi bulan üyelerinin yanı sıra vatandaşlara da kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı hedeflediklerini bildirdi. Okuyucuların diledikleri kitapları seçerek okuduktan sonra arkadaşlarıyla değiştirmesini beklediklerini ifade eden Avseven, "Günlük koşuşturmalarla, hayatın telaşıyla birçok üyemizin ve Simav halkının yeterince kitap okumadığına tanık olduk. Bizler bu konuya bir çözüm bulabilmek amacıyla odamız bünyesinde bir kitaplık oluşturmak için düğmeye bastık. Konuyu ilçemizin yerel yöneticilerine de açarak destek istedik. İstediğimiz desteği de aldık. Yurdun dört bir yanında yaşayan kitap kurtlarını tespit ederek düşüncelerimizi aktardık. Çok büyük bir ilgi gördü. Şu anda bünyesinde çeşitli dergiler, hikayeler ve ünlü romanların bulunduğu mini bir kütüphane oluşturduk. Şimdi bunu hem üyelerimizin hem de Simavlıların hizmetine sunmak için 'Al götür, oku değiştir' isimli bir kampanya başlattık. Daha geniş kitlelerin yararlanması için önümüzdeki birkaç gün içerisinde ilçemizde faaliyet gösteren Dumlupınar Üniversitesi'ne bağlı Simav Teknoloji Fakültesi ile Simav Meslek Yüksekokulu yöneticileri ile de temasa geçerek kampanyamıza start vermek istiyoruz" diye konuştu.

Başkan Avseven, kitap kampanyasına destek veren kitap kurtlarına ayrıca teşekkür ettiklerini ve şükranlarını sunduklarını söyledi.

Mehmet YENEN / SİMAV (Kütahya), ()

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