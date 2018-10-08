SODEM Yerel Yönetim Ödülleri'nin 2'incisi Ankara'da dağıtılacak

SOSYAL Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) tarafından, 2'incisi bu yıl düzenlenen Yerel Yönetim Ödülleri töreninin 12 Ekim Cuma günü Ankara'da gerçekleştirileceği bildirildi. CHP'li belediyelerin başarılı projelerinin ödüllendirileceği programda, ödülleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vereceği belirtildi.

Sosyal Demokrat Belediyecilik anlayışını yaygınlaştırmak, ortak bir dil kullanımı ile başarılı belediyecilik uygulamalarını Türkiye'de ve dünyada güçlü bir algıya dönüştürmek amacıyla kurulan SODEM, ikinci kez 'Yerel Yönetim Ödülleri' programı düzenledi. Program kapsamındaki yarışmaya, SODEM üyesi CHP'li belediyeler en fazla 5'er proje ile başvurdu. Projeler Ateş İlyas Başsoy, Cem Seymen, Ercan Karakaş, Erdal Atabek, Faruk Göksu, Fikret Toksöz, Gökhan Günaydın, İbrahim Betil, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Doç. Dr. Koray Çalışkan, Prof. Dr. Korel Göymen, Prof. Dr. Mehmet Rıfkı Aktekin, Melda Onur, Prof. Dr. Murat Barkan, Kadri Gürsel, Pınar Türenç, Rıdvan Budak, Selami Öztürk, Seyit Torun, Sunay Akın ve Şafak Pavey'in yer aldığı seçici kurul tarafından değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda dereceye giren projeleri hazırlayan belediyelere, Çankaya Belediyesi'nin ev sahipliğinde Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde 12 Ekim Cuma günü saat 17.00'de düzenlenecek törenle ödüleri dağıtılacak. Başarılı bulunan belediyelere ödüllerini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu verecek.

'Yerel Yönetim Ödülleri' programı hakkında bilgi veren CHP'li Seferihisar Belediye Başkanı ve SODEM Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Soyer, "CHP'li belediyeler Türkiye'nin en başarılı belediyeleri. Burada amaç yarışmaktan ziyade başarılı projeleri ödüllendirmek ve belediyelerin birbirleriyle paylaşmalarını sağlamak. Ödül törenimizi ikinci kez düzenleniyoruz. İlk törenimizi 2016 yılında Seferihisar'da gerçekleştirmiştik. Şimdi ikinci programa Çankaya Belediyemiz ev sahipliği yapacak. Yerel Yönetim Ödülleri'ne SODEM üyesi 96 belediyemiz 340 projeyle başvurdu. Seçici kuruldaki değerli jüri üyelerimiz projeleri tek tek değerlendirdi. Biz de sonuçları merakla bekliyoruz. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yine ilk ödül töreninde olduğu gibi bu yıl da ödülleri dağıtacak. Sayın Genel Başkanımız SODEM'e ve yerel yönetim projelerine çok önem veriyor. Belediye başkanlarımız için de Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun elinden ödülleri almak ayrı bir mutluluk olacaktır. Sabırsızlıkla 12 Ekim'i bekliyoruz" dedi.

SODEM Yerel Yönetim Ödülleri kapsamında belediye projeleri 'Kentsel Gelişim', 'Sosyal Projeler ve İstihdam', 'Çevre, Sağlık, Sokak Hayvanları', 'Kültür-Sanat, Turizm, Bilim-Tarih', 'Tarım', 'Demokratik Katılım ve Yönetişim' , 'Çocuk, Eğitim, Gençlik ve Spor' başlıkları altında değerlendirilip, ödüllendirilecek.

SEFERİHİSAR (İzmir), ()

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