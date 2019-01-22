Soda üreticilerinin Keles’e olan ilgisi artıyor

BURSA’nın Keles ilçesi sınırları içerisinde bulunan sodalı kaynak suyu pınarları, meşrubat üreticilerini bölgeye çekiyor. Bursa’nın dağ yöresi ilçelerinden biri olan Keles’te bulunan çok sayıda sodalı maden suyu pınarı, meşrubat üreticilerinin bölgeye olan ilgisini artırıyor. Özellikle ilçeye bağlı kırsal Çaybaşı Mahallesi’nde yoğunlaşan doğal kaynak suyu pınarları nedeniyle bölgede çok sayıda üreticinin tesisi bulunuyor.

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