Sobadan zehirlenen çift toprağa verildi

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'nın Aksu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren Ömer Süllü (71) ve Hatice Süllü( 73) çiftinin cenazeleri toprağa verildi.

Aksu ilçesinde oturan Ömer ve Hatice Süllü'den haber alamayan yakınları dün sabah eve gitti. Eve giren aile üyeleri, çiftin hareketsiz yattığını gördü. Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen Ömer ve Hatice Süllü'nün cenazeleri otopsi yapılmak Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Otopsinin ardından yakınları tarafından alınan çiftin cenazeleri, Aksu'da toprağa verildi.

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