Olay, sabah saatlerindeki Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Cengiz S., dün gece sobayı yaktıktan sonra uyudu. Sabah uyandıklarında zehirlendiklerini anlayan Cengiz S. ve Kibra S. çifti, 112 Acil Servisi aradı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cengiz S. ve Kibra S., tedavi altına alındı. Çiftin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Sobadan zehirlenen aile hastaneye kaldırıldı
ZONGULDAK'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Cengiz S.(49) ve Kibra S.(48) çifti, hastanede tedavi altına alındı. Olay, sabah saatlerindeki Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Cengiz S., dün gece sobayı yaktıktan sonra...
ZONGULDAK'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Cengiz S.(49) ve Kibra S.(48) çifti, hastanede tedavi altına alındı.
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