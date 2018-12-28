Sobadan sızan gazdan etkilenen 2 kardeş hastanede tedavi edildi

Haci BOZKURT/ KAHTA(Adıyaman),() –ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde sobadan sızan karbonmonksit gazından etkilenen Yusuf (22) ve Sait P. (20) kardeşler hastanede tedaviye alındı.

Olay akşam saatlerinde ilçeye bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Soğuk hava nedeniyle sobaya kömür atan Yusuf ve Sait P. uykuya daldı. Bir süre sonra uyandıklarında baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle karbonmonoksitten etkilendiklerini tahmin eden 2 kardeş sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gele ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine getirilen kardeşler yapılan oksijen tedavisinin ardından taburcu edildi.

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