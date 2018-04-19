Siyasetin duayenleri Konak'ta buluştu

İZMİR'de, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ın ev sahipliğinde Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen Vefa Gecesi'nde, yerel ve genel siyasette uzun süre görev alan birçok kişi bir araya geldi.

Türkiye Meclis Üyeleri Birliği'nin 5'incisini düzenlediği Vefa Gecesi bu kez Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen yemeğe çok sayıda eski il genel ve belediye meclis üyesinin yanı sıra eski Bakan Işılay Saygın, İzmir eski milletvekilleri Bülent Baratalı, Tuğrul Yemişçi, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Burhan Özfatura, eski belediye başkanları Cemil Şeboy, Ahmet Sarışın, Hakan Tartan, Sıtkı Kürüm, Nurgül Uçar ile mevcut Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla ve Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ katıldı.

BAŞKAN PEKDAŞ'A TEŞEKKÜR PLAKETİ

Siyasetin duayen isimlerini buluşturan gecenin açılışında konuşan Türkiye Meclis Üyeleri Birliği Başkanı Yalçın Kocabıyık, desteklerinden ötürü Başkan Pekdaş'a teşekkür etti. 1998 yılında kurulan birliğin bu yıl 5. kez düzenlediği vefa gecesinin önemine değinen Kocabıyık bu tür buluşmaların kent için de önemli olduğunu söyledi. İzmir'e çeşitli makamlarda hizmet etmiş siyaset insanlarını biraraya getirmeye devam edeceklerini dile getiren Kocabıyık, katılanlara teşekkür etti. Gecede Kocabıyık geçmiş yıllarda belediye meclis üyeliği yapan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'a da birliğe yaptığı desteklerden ötürü teşekkür plaketi verdi.

BİR ARAYA GELMEK ÖNEMLİ

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da yaptığı konuşmada, "Siyasetin farklı dönemlerinde farklı alanlarda görevler yapmış siz değerli isimlerin karşısında konuşmak benim için zor ve heyecan verici. Bu tür vefa gecelerinin bir önemli yanı da bu güzel bir araya gelişleri sağlıyor olması. Beni heyecanlandıran bir başka konu da bir kadın belediye başkanı olarak siyasette kadınları temsil etmenin onurunu yaşamam. Sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum ve herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"HİZMET ETMEKTEN ONUR DUYUYORUM"

Parlamenter sistemin önemine değinen Pekdaş, 23 Nisan'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 98'inci yıldönümünün kutlanacağını hatırlatarak meclislerin önemine vurgu yaptı. Kendisinin de iki dönem belediye meclis üyeliği yaptığını dile getiren Pekdaş, "Belediye başkanı seçilir seçilmez 4 Haziran 2014'te Konak'ta görev yapmış bütün belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimizle bir araya geldik. Hep birlikte fotoğraf verdik. Halkın oyuyla göreve gelen bizler çok önemli sorumlulukları da üstleniyoruz. Komşumuza hizmet etmenin onuru çok az kişiye nasip oluyor. Bu hizmeti üstlenmekten onur duyuyorum. Bugün aranızda olmaktan da ayrıca onur duyuyorum. Demokrasi kurumlarla güçleniyor. Bunu sağladıkları için de ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından gece plaket töreniyle sürdü. Hizmetlerinden ötürü Işılay Saygın'a plaketini gecenin ev sahibi Başkan Sema Pekdaş verdi, Burhan Özfatura'ya ise Bülent Baratalı plaket verdi. Vefa gecesi Mikrop Hikmet'in şarkıları eşliğinde son buldu.

İZMİR, ()

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