Siyasal Analizlerde Gözleme Dayanan Çalışmalar Çalıştayı gerçekleştirildi

ADANA'da Siyasal Analizlerde Gözleme Dayanan Çalışmalar çalıştayı yurt içinden ve yurt dışından katılımcılarla gerçekleştirildi.Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Stratejik Araştırmalar Merkez Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Yüksel Alper Ecevit tarafından düzenlenen ve 3 gün süren 'Siyasal Analizlerde Gözleme Dayanan Çalışmalar' isimli (ESPA Workshop) çalıştaya yurt içi ve yurt dışından toplam 21 üniversiteden 45 akademisyen katıldı. ATOSEV tesislerinde gerçekleşen ve bu yıl 5'ncisi düzenlenen çalıştaya Trinity College Dublin, Binghamton University, Oxford University, Middlebury College, Bocconi University, Bilkent, Koç, Sabancı başta olmak üzere 14 farklı üniversiteden katılım gerçekleşti.Araştırmacılar 3 gün süren çalıştay boyunca Demokratikleşme, Siyasal Partiler, Dış Politika, Nicel ve Nitel Yöntemler üzerine gerçekleştirdikleri çalışmaları sundu.

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