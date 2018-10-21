Sivil toplum ve inovasyon merkezi için imza

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi, Avrupa'nın en büyük sivil toplum örgütleri yerleşkesini de içinde barındıran Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nde yer alacak sivil toplum kuruluşlarıyla protokolleri imzalandı.

Muratpaşa Belediyesi'nin inşa ettiği ve Avrupa'nın en büyük sivil toplum örgütleri yerleşkesini de içinde barındıran Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nin işletmeye alınması için bir aşama daha geçildi. Muratpaşa Belediye Meclisi'nin eylül ayı meclis toplantısında Belediye Başkanı Ümit Uysal'a verdiği yetkiye istinaden merkezde bulunmak için müracaatlarını gerçekleştiren sivil toplum örgütü, sendika, meslek birlikleri, hemşeri dernekleriyle protokoller imzalandı. İmzalanan protokoller Muratpaşa Kaymakamlığı'nın onayının ardından geçerlilik kazanacak.

Başkan Uysal, Doğuyaka Mahallesi'nde bulunan merkezde sanattan spora, iş insanlarından girişimci kadınlara ve hemşeri derneklerine bir kentin kimliğini ve toplumsal dokusunu oluşturan her yapının bulunacağını söyledi. Başkan Uysal, Sivil Toplum Merkezi'nin inşaatına kentin ortak aklının oluşması, kentlilik bilincinin gelişmesi ve Antalya'nın geleceği için birlikte çalışma imkanlarının yaratılması amacıyla başladıklarını ve bugün gelinen noktada bu amaçları gerçekleştirecek bir yapının kuruluyor olduğunu belirtti.

Protokollerin gerekli yasal süreçleri tamamlamasının ardından derneklerin, sivil toplum örgütlerinin, meslek birliklerinin daha önce kurayla belirlenen yerlerine almaya başlayacaklarını belirten Başkan Uysal, “Ancak Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi sadece sivil toplum merkeziyle sınırlı bir yapı değil. Mutfak sanatları işliği, yerli ürünler bedesteni, AR-GE, AB Danışma ve Proje Ofisi'yle bir kampüs niteliğine sahip. İnanıyorum ki, buradan çıkacak projelerle, kent ve kentlilik bilinci gelişecek, yenilikçi yaklaşımlar ön plana çıkacak ve kentin ortak aklı oluşacak" diye konuştu.

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