Sivil Toplum Merkezi kuraları çekildi

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi'nin inşa ettiği Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nde yer alacak 123 dernek için kura çekimi yapıldı.

Muratpaşa Belediyesi'nin Doğuyaka Mahallesi'nde hayata geçirdiği Abdullah Sevimçok Sivil Toplum İnovasyon Merkezi için yer kuraları çekildi. Aralarında hemşehri, Yörük kültür, spor kulübü, yardımlaşma, dayanışma, lise ve üniversitelerin mezun derneklerinin de bulunduğu 123 sivil toplum örgütü yer kura çekiminde yer aldı. Kura çekimine Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Ferruh Tunç da nezaret etti.

PROTOKOL İMZALANACAK

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nde bulunacak derneklerle ilgili protokol yapma yetkisinin Belediye Meclisi'nin eylül toplantısında alındığını söyledi. Merkezde bulunacak derneklerle ilgili titiz bir çalışma sürecini geride bıraktıklarını, ilkeleri ve karşılıklı sorumlulukları net bir şekilde ortaya koyduklarını belirten Başkan Uysal, “Yerlerin belirlenmesinin ardından şimdi protokolleri imzalayacağız. İmzalanan protokollerin Muratpaşa Kaymakamlığımız tarafından onayı sonrası merkeze yerleşmeler başlayacak" dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin 14 milyon TL'lik yatırımla inşaatını tamamladığı Merkez, sivil toplum ve inovasyon merkezi, mutfak sanatları işliği, yerli ürünler bedesteni, AR-GE, AB Danışma ve Proje Ofisi'yle bir kampüs niteliğine sahip. Merkezde bulunacak derneklerin kentin ortak aklının ortaya çıkmasını sağlayacak çeşitliliğe sahip olduğunun altını çizen Başkan Uysal, sanattan spora, işadamlarından girişimci kadınlara ve hemşeri derneklerine bir kentin kimliğini ve toplumsal dokusunu oluşturan her yapının Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nde bulunacağını aktardı.

FOTOĞRAFLI

