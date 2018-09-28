Siverek’te, 'Takoran' festivali başladı

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde Belediye Başkanlığınca düzenlenen 'Takoran Kültür ve Doğa Festivali' başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Kaymakam Mustafa Çiftçiler, Belediye Başkanı Resul Yılmaz, daire amirleri ve vatandaşların katılımı ile Kanlıkuyu Parkı'nda festival kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı.

Cumhuriyet Meydanında son bulan yürüyüşte konuşan Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, festivalin ilkini organize ettiklerini belirterek, "Şehrimizin ekonomisi iki ana sektöre dayanıyor, bunlardan birisi tarım, diğeri ise hayvancılıktır. Aslında üzüldüğüm hususlardan birini sizlerle paylaşmak istiyorum. Biz üzerinde bulunduğumuz toprakların zenginliklerini ve hiç şüphesiz sahip olduğumuz değerlerin farkında değiliz. Kadim şehir Şanlıurfa ve özelde de Siverek, sahip olduğu doğal güzellikleriyle, kültürüyle, bünyesinde barındırdığı tarihi yapıtlarıyla Göbeklitepe'siyle Halfeti'siyle Harran'ıyla ve hiç şüphesiz Takoran'ıyla turizm açısından belki Türkiye'de ilk 3 sıraya girebilecek bir şehir ama maalesef bugüne kadar istediğimiz gibi tanıtamadık" diye konuştu.

3 gün sürecek festivalde yöresel yemek yarışmaları, sportif olta balıkçılığı yarışması, doğa gezisi, tekne turları, maraton koşuları, panel ve konser organizasyonları gerçekleştirilecek.

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