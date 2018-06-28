Siverek’te kadınlara yönelik taziye evi açıldı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), () ŞANLIURFA’nın Siverek Belediyesi üçüncüsü tarafından yaptırılan kadın taziye evinin açılışı yapıldı.

Kadınlara yönelik faaliyet gösterecek olan taziye evinde incelemelerde bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Ahmet Öncül, "Halkımızın yoğun talebi üzerine yapımına başladığımız taziye evindeki çalışmalarımız tamamlandı. İlçe merkezinde ve kırsal mahallelerde 2018 yılı içinde 18 çok amaçlı hizmet evi yapım çalışmalarımız devam ederken, üçüncü kadın taziye evi yapmış bulunuyoruz. Bazı vatandaşlarımızın evlerinde taziye yapma şansları bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın da bu konuda yoğun talebi bulunmakta yöremizin gelenek ve göreneğimizde herkes vefat eden yakınının taziyesine gidiyor. Biz de bu anlamda yoğunluğu bir nebze de olsa vatandaşlarımızın üzerinden almak adına kent merkezinde farklı mahallerde 3 kadın taziye evini yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk” dedi.

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