Siverek’te ham petrol hırsızlığı

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde boru hattına vana takarak ham petrol çalan şüpheliler, hırsızlıkta kullandıkları kamyonu bırakarak kaçtı.

Olay, ilçe merkezine 15 kilometre mesafedeki Ediz Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleden geçen petron boru hattını delip vanayla oluşturulan düzenek ile petrol çalındığı bilgisi üzerine jandarma harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, vanalı düzenek yerleştirerek hortum aracılığı ile kamyon kasasında bulunan tankların doldurulduğunu belirledi. Jandarmayı fark edince kaçan şüphelilerin geride bıraktığı kamyona el konularak inceleme başlatıldı. Jandarma, kaçan kamyon sahibi ve beraberindekilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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