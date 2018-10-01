Siverek’te festival maratonu tamamlandı

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde Siverek Belediyesince organize edilen 'Takoran Kültür ve Doğa Festivali' etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarı maraton koşusu tamamlandı.

Nissibi Köprüsü'nde başlayan ve 340 sporcunun katıldığı 21 kilometrelik yarı maraton renkli görüntülere sahne oldu. 14 kategoride yapılan maraton koşusunu 180 sporcu tamamlarken, 52 koşucu ise dereceye girdi. Baki (Takoran) Mahallesi'nde tamamlanan maraton koşusunda bitiş noktasına gelen sporcular, mahalle sakinleri tarafından alkışlarla karşılandı. Maraton sonunda bayanlar kategorisinde Fatma Demir 1'inci olurken, Büşra Nur Koku ikinci, Bahar Atalay ise üçüncülüğe yerleşti. Erkekler kategorisinde ise Saffet Erkatmış birinci, Muhammed Can Ağyürek ikinci, Alper Demir üçüncü oldu. Koşunun sorunsuz olarak tamamlanmasının ardından Recep Tayyip Erdoğan Sosyal Tesisleri ve Mesire Alanı'nda düzenlenen ödül töreninde konuşan Belediye Başkanı Resul Yılmaz, tüm katılımcılara teşekkür etti. Resul Yılmaz, "Bu festival vesilesiyle güzel şehrimiz Siverek'i tanıtmaktı. Öyle inanıyorum ki bunu da başardık, hedeflerimizden birisi bu idi, bu hedefimizi de gerçekleştirmiş olduk. Siverek, sosyal yapısıyla, gelenek görenekleri, adetleriyle, nevi şahsına münhasır kimliğiyle, doğal güzellikleriyle, bu coğrafyanın yetiştirdiği mert insanları, bilim insanları, sanatçıları ve sanatkârlarıyla farklı bir coğrafyadır. Biz istedik ki bütün bu zenginliklere bir yenisini katalım, var olan doğal güzelliklerimizi önce ülkemizin insanlarına ardından dünya insanlığına tanıtmaktı” dedi. Dereceye girenlere ödülleri ve madalyaları Belediye Başkanı Resul Yılmaz ve protokol üyeleri tarafından verildi. Festival süresince Takoran mahallesine ücretsiz otobüs seferleri düzenlenerek bölgeye gelen vatandaşlara ücretsiz tekne turları düzenlendi. Bölgenin doğal güzelliklerini gezen vatandaşlar festival için belediye başkanına teşekkür etti. Davul zurna eşliğinde halay çeken vatandaşlar doyasıya eğlendi.

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