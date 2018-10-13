SİVEREK (Şanlıurfa),() - ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, bu sabah Siverek-Adıyaman karayolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Siverek yönüne ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 NG 111 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralanrdı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı.
Siverek'te trafik kazası: 5 yaralı
SİVEREK (Şanlıurfa),() - ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, bu sabah Siverek-Adıyaman karayolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi....
SİVEREK (Şanlıurfa),() - ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
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