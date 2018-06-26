Siverek'te anaokuluna kuş evleri yapıldı

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde Şirinkuyu Mahalles'inde bulunan anaokulunun müdürü Mesut Mertoğlu, okul duvarlarına kuş yuvaları yaptı. 250 anasınıfı öğrencisi bulunan Şirinkuyu Anaokulu Müdürü Mesut Mertoğlu, yaz döneminde okulunda çeşitli çalışmalar yaparak eğitim öğretime hazırlıyor. Osmanlı geleneği olan kuş evleri projesini düşündüğünü belirten Mertoğlu, "Şirinkuyu Anaokulu olarak okulumuzun dış cephesinde ahşaptan kuş evleri yaptırdık ve şimdi de bunların montajını yapıyoruz. Geçmiş yıllarda da okulumuzun içerisinde hem çocuklarımızın okula uyum süreçlerini azaltmak ve hem onlara okulu daha çok sevdirmek için balık ve farklı kuş türlerinden hayvanlara yer verdik. Son dönemde hayvanlara karşı yapılan eziyetlere dikkat çekmek istedik. Çocuklarımız hayvanlara karşı daha merhametli ve daha duygusal olacaktır" dedi.

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