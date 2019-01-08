Siverek Kaymakamı Çiftçiler’den gazetecilere ziyaret

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesine bir süre önce atanan Kaymakam Mustafa Çiftçiler, ilçede görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcilerini ziyaret etti.İlçenin nüfus yoğunluğu, tarihi, doğal ve kültürel değerleri açısından önemli bir kent olduğuna dikkat çeken kaymakam Çiftçiler, temel sorunların çözümü için gayret gösterdiklerini söyledi. Gerek ilçenin tanıtımı gerekse sorunların çözümünde basına önemli görevler düştüğünü anımsatan Çiftçiler, "Basın bizler için çok önemli bir unsurdur. Bazen göremediğimiz eksiklikleri onlar daha çabuk görür. Bu nedenle hep birlikte çalışarak ilçemizin pozitif yöndeki potansiyelini üst seviyelere çıkarmayı ümit ediyorum" dedi.

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