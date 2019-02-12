Sivasspor Başkanı Otyakmaz'dan, Aydın'a teşekkür ziyareti

SİVAS, () - DEMİR Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ve kulüp yönetimi Belediye Başkanı Sami Aydın'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Konuşan Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Bilindiği gibi 15 yılı aşkın bir süredir Sivasspor Kulüp Başkanlığını yapıyorum. Bu süreçte 10 yıldır başkanımızla birlikte çalışıyoruz. Bu yeni dönemde ise başkanımız belediye başkanlığına aday olmadı. Dolayısıyla bunca süredir birlikte çalışmamızdan doğan samimiyetle kendisine hizmetleri için hem teşekkür etmek hem de önümüzdeki dönemde siyasi ve iş hayatında başarılar dilemek için ziyarete geldik. Sivasspor kulübü adına şimdiye kadar gösterdiği hizmetler için teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Aydın ise 2004 yılından bu yana Sivasspor’un Başkanlığını yapan Otyakmaz’ın sayısız başarılara imza attığını ifade ederek; "Sivas gibi mütevazi imkanları olan bir şehrin takımını sürekli Süper Lig'de tutmak hatta birkaç kez şampiyonluk kapısından döndürmek gerçekten büyük başarı, büyük fedakârlık gerektiriyor. Diğer taraftan asırlık kulüplerin bugün borçlarından dolayı Avrupa kupalarına gidemedikleri, ceza aldıkları bir süreçte Sivassporumuzun borçsuz bir şekilde Süper Lig'de yoluna devam ediyor olması ayrı bir takdire şayan durumdur. Ben bundan dolayı Mecnun başkanımızı ve bütün yönetimde görev almış ve bugün görevde olan arkadaşlarımızı tebrik etmek istiyorum" dedi.

'İLK TEBRİK EDEN MECNUN BAŞKAN OLDU'

Otyakmaz’ın ileri görüşlü bir yönetici olduğuna dikkat çeken Başkan Aydın, 2004 yılında Kızılırmak’ın korunması adına yapılan Atık Su Arıtma Tesisi için Mecnun başkanın kendisini ilk tebrik eden kişi olduğunu ifade ederek, "Büyük bir maliyet ama bundan dolayı teşekkür aldığım tek kişidir. Bu bir öngörüdür, bakın Sivasspor tesadüfen 15-16 yıldır Süper Lig'de durmuyor. Tesadüfen borçsuz kulüp olarak yoluna devam etmiyor. Bu bir hesap işidir, bu işi bilmektir, bu ekip çalışmasıdır. Dolayısıyla Mecnun Bey bunların hepsini yaptığı için Sivasspor bugün başarılıdır. Biz de Allah'a çok şükür Sivas'a 10 yıl süreyle hesabını bilen, projeyle beraber kaynak üreten bir anlayışla şehrimize hizmet ettik. Bugün şehrimiz ve Sivasspor bu anlayış sayesinde güzel bir noktada" diye konuştu.

'HEM SİVAS, HEM DE SİVASSSPOR İYİ BİR KONUMDA'

Önceki dönemlerde Belediye Başkanının aynı zamanda Sivasspor’un Kulüp Başkanlığı görevini de yaptığını hatırlatan Aydın, "Böyle bir gelenek vardı Sivas'ta. Ben göreve gelmeden önce bunun değişmesi gerektiğini söylemiştim. Mecnun Başkanım beni ziyaret ettiğinde, 'başkanım siz başkan olun da biz işi zaten götürürüz beraber çalışalım' demişti. Ben de kendisine şunu demiştim. 'Niye emaneten götürüyorsunuz? Siz bu işi biliyorsunuz, direkt siz başkan olun biz size destek olalım'. Sebebi Sivasspor da, Sivas da önemli. Ben enerjimi Sivas için kullanayım siz de enerjinizi Sivasspor için kullanın demiştim. Neticede öyle bir sonuç ortaya çıktı. Mecnun başkanımız başkan oldu biz de imkânımız ölçüsünde destek olduk ve bugün iyi bir noktaya geldiği kanaatindeyim. Sivassporumuz zaten çok iyi bir noktada" diye konuştu.

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