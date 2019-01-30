Sivaslılardan Başkan Oral’a ziyaret

YALOVA Sivaslılar Dernek Başkanı Ahmet Çetin Gürlek ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral’ı ziyaret etti.

Yalova Sivaslılar Dernek Başkanı Ahmet Çetin Gürlek ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral’a 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti’den yeniden belediye başkan adayı gösterilmesi nedeniyle ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Başkan Oral’a başta seçim sürecinde başarılar dileyen Gürlek, “Sivaslı hemşerilerimize ve dernek yönetimine göstermiş olduğu ilgi ve samimi yaklaşımından dolayı başkanımıza teşekkür ederiz. Yalova Sivaslılar Derneği olarak, başkanımıza çalışmalarında başarılar diliyoruz” dedi.

Başkan Oral da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dernek yöneticilerine teşekkür etti.



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