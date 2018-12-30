Sivaslı Dernekler Platformundan CHP'ye ziyaret

KAYSERİ, () - KAYSERİ Sivaslı Dernekler Platformu Başkanı Mehmet Birel ve beraberindekiler, CHP Melikgazi İlçe teşkilatını ziyaret ederek, belediye başkan adayı Sema Karaoğlu’na hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

CHP Melikgazi İlçe teşkilatına yapılan ziyarette konuşan Sema Karaoğlu, “STK’ların yüzü halka ve toplumsal sorunlara dönük olmalı. STK’lar asıl görevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirmelidirler. Sorgulamalı ve her şeyi olduğu gibi kabul edip, şirin görünme yarışına ve telaşına girmemelidirler, gereken her durumda eleştiri ve önerilerini sunmalılar” dedi.

Karaoğlu, kimseyi ötekileştirmeden herkese ve her yere eşit hizmet sunmanın mücadelesini yapacaklarını söyledi.

Kayseri Sivaslı Dernekler Platformu Başkanı Mehmet Birel, STK olarak hiçbir partinin arka bahçesi olmadıklarını ve her partiye eşit mesafede olduklarını belirterek, “Biz STK’ların kurumsal olmasından yanayız. Bu çerçevede de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Doğru olanında her zaman yanındayız. Sayın Sema Karaoğlu’nun adaylığının hayırlı olmasını diliyoruz ve seçim sürecinde başarılar diliyoruz” diye konuştu.

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