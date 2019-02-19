Sivas'ta uyuşturucu operasyonları

SİVAS, () - SİVAS'ta polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonlarında 21 kişi hakkında işlem yapılırken, bir miktar uyuşturucu malzeme ele geçirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik olarak düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 21 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Yapılan aramalarda 1,08 gram skunk 71 adet çeşitli markalarda uyuşturucu hap, 26,46 gram esrar ile 1 ruhsatsız tüfek ve 11 fişek ele geçirildi. İşlem yapılan şüphelilerden 11'i ilk ifadeleri sonrası serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Diğerleri ise serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI