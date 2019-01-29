Sivas'ta uyuşturucu operasyonları

SİVAS, () - SİVAS'ta polis ekiplerince son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında haklarında işlem yapılan 12 şüpheliye işlem yapıldı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik olarak bir hafta içinde düzenlenen operasyonlarda 7,24 gram toz esrar, 5,65 gram skunk ve 18 uyuşturucu hap ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda toplam 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bu kişilerden 2'si teknik dosya kapsamında, başka bir suçtan araması olan 1 kişi de adli mercilerce tutuklandı Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

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