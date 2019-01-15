Sivas'ta uyuşturucu operasyonları

SİVAS, () - SİVAS'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8,58 gram metamfetamin ve 285 uyuşturucu hap ele geçirildi

Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından son 1 haftada il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yapılan operasyonlarında 8,58 gram metamfetamin ve 285 farklı niteliklerde uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 13 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 12'si ise serbest bırakıldı.

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